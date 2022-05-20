В стране и мире Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть Анна Назайкина Глава Минфина считает, что создание такого механизма может позволить снизить прибыль России, получаемую от продажи черного золота. © Фото: Unsplash Читайте нас на: Страны G7 («большой семерки») могут создать картель покупателей для установления ценового порога на нефть и России. Заявление министра финансов США Джанет Йеллен приводит Bloomberg. Глава ведомства считает, что создание такого механизма может позволить снизить прибыль России, получаемую от продажи черного золота. «Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — приводятся слова Йеллена агентством. Двумя днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз одобрил план по отказу от российских энергоресурсов, который был назван REPowerEU. Так, ЕС планирует уменьшить зависимость от газа из России на 67%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика