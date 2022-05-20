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Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть

Анна Назайкина
08:29 20.05.2022
Глава Минфина считает, что создание такого механизма может позволить снизить прибыль России, получаемую от продажи черного золота.
Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть
© Фото: Unsplash
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Страны G7 («большой семерки») могут создать картель покупателей для установления ценового порога на нефть и России. Заявление министра финансов США Джанет Йеллен приводит Bloomberg.

Глава ведомства считает, что создание такого механизма может позволить снизить прибыль России, получаемую от продажи черного золота.

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — приводятся слова Йеллена агентством.

Двумя днями ранее  глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз одобрил план по отказу от российских энергоресурсов, который был назван REPowerEU. Так, ЕС планирует уменьшить зависимость от газа из России на 67%.

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