Материалы следствия: как бойцы «Азова»* выбивали зубы и уродовали жителей Мариуполя

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Галину Черникову задержали в 2017 году в Мариуполе по ложному доносу и обвинили в госизмене. Допросы проводились на базе батальона «Азов»*. О том, что с ней там происходило, она рассказала в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских националистов.

«Когда я находилась в подвале "Азова"*, они наркотиками меня обкалывали. После их избиений у меня было выбито плечо, прикладом мне выбили. Им единственное, как я поняла, дали приказ не трогать те части тела, которые будет видно на камеру», - рассказала девушка.

Галине до сих пор больно вспоминать о событиях в подпольном пыточном подвале украинских нацистов. Ее здоровью был нанесен огромный ущерб.

«Как мне потом объяснили судмедэксперты, досматривая, это мог быть какой-то наркоз. Потому что я не знаю, что со мной делали после этих уколов, я правда не знаю», - вспоминает она.

При этом сотрудники СБУ знали о методах допросов карателей. Черникову отвезли в изолятор временного содержания, где держали до тех пор, пока с ее тела не пропадут следы пыток, после чего направили в СИЗО.

«Мальчик со мной сидел в одном СИЗО, такая же статья - у него локтевой кости нету, зубы повырывали. Другой парень - у него ноги нету», - поделилась она.

Супруг Галины также прошел через пытки «Азова»*. В отношении него издевательства были еще более бесчеловечными.

«Они его током до такой степени били, что батарейка в сердце вышла из строя, окислилась. Даже операцию нормально сделать не можем. Они так своего рода развлекались», - с ужасом вспоминает Черникова.

Ранее в рамках спецпроекта #Материалы следствия «Звезда» рассказывала, как украинские националисты пытают беззащитных стариков: житель Луганской области рассказал, как проснулся с дулом автомата во рту.

*на территории РФ в отношении «Азова» возбуждены уголовные дела.