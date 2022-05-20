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Выживший в плену у айдаровцев* рассказал, как боевики растягивали его машинами

Анна Назайкина
06:39 20.05.2022
Мужчина оказался в плену у украинских радикалов из-за своих «пророссийских» убеждений. Над другими захваченными людьми националисты также издевались, их жестоко пытали и держали в нечеловеческих условиях.
Выживший в плену у айдаровцев* рассказал, как боевики растягивали его машинами
© Фото: МГБ ЛНР
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В Луганской Народной Республике жители освобожденных территорий рассказывают, как жестоко с ними обращались члены украинского националистического батальона «Айдар»*, которые ранее контролировали эти районы.

Мужчина из села Муратово Иван Костенков заявил, что после того, как он потребовал у айдаровцев*, убрать военную технику, его схватили, посадили в яму и начали пытать - жгли на теле пластмассу, как на дыбе растягивали машинами.

«Водой тебя обливают, потом током бьют, или же делали - “Урал” стоял, подтянут до “Урала”... ноги хомутами закрепят  веревкой, а джип...также в наручниках ты, он натягивает и все. Может и час, и два в таком виде», - поделился страшными воспоминаниями он.

Костенков оказался в плену у украинских радикалов из-за своих «пророссийских» убеждений. По словам мужчины, над другими захваченными людьми националисты также издевались, их жестоко пытали и держали в нечеловеческих условиях. В новогоднюю ночь житель ЛНР чуть не погиб от обморожения, пока боевики нацбата весело и шумно отмечали праздник, запуская салюты.

*«Айдар» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

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