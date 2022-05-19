В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пленник «Айдара»* рассказал, как его обливали водой на морозе и заставляли петь украинский гимн

Анна Касаткина
22:18 19.05.2022
Мужчина едва не погиб в новогоднюю ночь, когда члены батальона весело отмечали праздник.
© Видео: МГБ ЛНР © Фото: МГБ ЛНР
Читайте нас на:

Житель села Муратово в Луганской народной республики (ЛНР) Иван Костенков рассказал о пытках в застенках батальона «Айдар»*. По словам мужчины, он едва не умер от обморожения, так как боевики облили его водой на морозе.

Мужчина попал в плен к националистам из-за своих «пророссийских» взглядов. Захваченных людей боевики пытали и содержали в ужасных условиях, рассказал он. А в новогоднюю ночь Костенков едва не погиб от обморожения, когда сами айдаровцы отмечали праздник шумным застольем и запускали фейерверки.

«Мороз был где-то под тридцатку. Это боксы были, хоть и было отопление, но еле-еле, гаражи. Холодина была ужасная, а нас взяли перед вечером, облили водой с ног до головы. Меня облили водой, долежался там в яме, что уже ног не чувствую, рук не чувствую. Началось уже как бы своего рода обморожение, даже приятно стало, такое неадекватное состояние», - вспомнил мужчина.

По словам Костенкова, когда он находился почти в беспамятстве, пришли айдаровцы и повели его на застолье.

«Меня заставили гимн петь украинский, а я взял и сказал, что я его не знаю. Тогда меня один сбил с ног и начал прилично гупать (избивать. - Прим.ред.), и когда он уже догупался, что я терпеть не мог, я сообразил, что зато умею стихи на украинском языке рассказывать... Я ему один, второй рассказал, ему понравилось», - пояснил он.

Ранее бойцы ЛНР захватили базу батальона «Айдар»* в ходе наступления. В селе Половинкино находился фактически концлагерь, где радикалы держали мирных жителей и пленных ополченцев.

*24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:30 В стране и мире
Видео
Голодный год: почему антироссийские санкции стали продовольственной угрозой для всего мира
19:56 В стране и мире
Конгресс США одобрил выделение $40 млрд на помощь Украине
19:24 В стране и мире
Кириенко: российские регионы возьмут шефство над территориями ЛДНР
18:00 В стране и мире
Суд в Киеве заочно арестовал Януковича
18:06 В стране и мире
Банкам РФ разрешили без ограничений продавать любую наличную валюту, кроме долларов и евро
Популярное
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.