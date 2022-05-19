Пленник «Айдара»* рассказал, как его обливали водой на морозе и заставляли петь украинский гимн

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Житель села Муратово в Луганской народной республики (ЛНР) Иван Костенков рассказал о пытках в застенках батальона «Айдар»*. По словам мужчины, он едва не умер от обморожения, так как боевики облили его водой на морозе.

Мужчина попал в плен к националистам из-за своих «пророссийских» взглядов. Захваченных людей боевики пытали и содержали в ужасных условиях, рассказал он. А в новогоднюю ночь Костенков едва не погиб от обморожения, когда сами айдаровцы отмечали праздник шумным застольем и запускали фейерверки.

«Мороз был где-то под тридцатку. Это боксы были, хоть и было отопление, но еле-еле, гаражи. Холодина была ужасная, а нас взяли перед вечером, облили водой с ног до головы. Меня облили водой, долежался там в яме, что уже ног не чувствую, рук не чувствую. Началось уже как бы своего рода обморожение, даже приятно стало, такое неадекватное состояние», - вспомнил мужчина.

По словам Костенкова, когда он находился почти в беспамятстве, пришли айдаровцы и повели его на застолье.

«Меня заставили гимн петь украинский, а я взял и сказал, что я его не знаю. Тогда меня один сбил с ног и начал прилично гупать (избивать. - Прим.ред.), и когда он уже догупался, что я терпеть не мог, я сообразил, что зато умею стихи на украинском языке рассказывать... Я ему один, второй рассказал, ему понравилось», - пояснил он.

Ранее бойцы ЛНР захватили базу батальона «Айдар»* в ходе наступления. В селе Половинкино находился фактически концлагерь, где радикалы держали мирных жителей и пленных ополченцев.

*24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.