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Госсекретарь США обсудил с генсеком ООН гуманитарный кризис из-за событий на Украине

Виктория Ивашечкина
05:47 20.05.2022
Также в ходе переговоров обсуждались визиты генерального секретаря в Киев и Москву.
Госсекретарь США обсудил с генсеком ООН гуманитарный кризис из-за событий на Украине
© Фото: Kevin Lanceplaine, Unsplash
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсекретарем ООН Антонио Гутерришем обсудил вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Об этом заявили в Госдепе. 

«Они обсудили апрельские визиты генерального секретаря в Киев и Москву, отметили обеспокоенность в связи с гуманитарным кризисом», - сказано в сообщении.

Также в Госдепе подчеркнули, что Энтони Блинкен поднял вопрос о «разрушительных» последствиях для глобальной продовольственной безопасности спецоперации.

Кроме этого, госсекретарь США и генсек НАТО обсудили проблемы расширения гуманитарного доступа в Сирию.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США намерены выделить дополнительные $100 млн на помощь Украине. Кроме этого, американский лидер Джо Байден сообщил об еще одном пакете военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.

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