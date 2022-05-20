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Колыбель христианской цивилизации: военные РФ взяли шефство над сирийским городом Маалюля

06:00 20.05.2022
Российская делегация регулярно доставляет в разрушенный из-за действий боевиков город гуманитарные грузы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под сводами древнего женского монастыря видны дырки от попадания снарядов. А рядом с израненной святыней русские воины. Которые в свое время спасли православную обитель, а теперь обеспечивают безопасность гуманитарных грузов. Российские военные привезли для монахинь все самое необходимое.

Для ведения монашеской жизни многое, конечно, не требуется, но любому человеку необходимо лечение и отдых, поэтому российская делегация доставила в большом объеме медикаменты и постельные принадлежности.

Христианский город Маалюля, где находится монастырь, почти год был под властью боевиков. Террористы бесчинствовали. Грабили и разрушали святыни. В конце концов их с большим трудом удалось выбить отсюда. Сейчас повсюду видны следы боев.

Маалюля - одна из колыбелей христианской цивилизации, чего только не видел город за свою многовековую историю: набеги, войны, разрушения. Рядом с памятниками археологии сейчас памятник жестокой агрессии варваров XXI века. Здесь раньше был элитный отель, который находится в руинах.

Сейчас звуки выстрелов и разрывов уже в прошлом. Теперь тишину нарушает только шум строительных работ. Благодаря русскому воинству и сирийским солдатам, прогнавшим отсюда боевиков, это святое место сейчас переживает второе рождение. Все, что было порушено, восстанавливается. К примеру, сейчас строители кладут новую плитку, преображая древний монастырь Святой Феклы.

Здесь уверены, что Бог спас эту землю. Голос Всевышнего никогда не переставал тут звучать. Маалюля - единственное место где до сих пор говорят на арамейском языке, на котором проповедовал Христос. Мы впервые услышали его из уст местной жительницы по имени Манар. Она, как и все ее земляки, с большой радостью общается с иностранцами.

Сейчас в Маалюле полным ходом налаживается мирная жизнь. Россия пришла сюда всерьез и надолго. И не только в качестве военной помощи. Русская диаспора регулярно устраивает праздники для местных школьников.

Весь мир сейчас видит, что, благодаря нашей стране, на сирийской земле воцарился мир и спокойствие. Подтверждение тому - туристы, которые стали все чаще приезжать в эти места.

Ранее сообщалось, что российские военные передали подарки ученикам школы для глухих в Сирии. Ученики и преподаватели получили продовольственные наборы и канцелярские принадлежности.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Игорь Лапик, Николай Баранов.

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