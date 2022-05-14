В МИД РФ заявили, что вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза

По мнению Грушко, одобрение начала процедуры членства Украины в ЕС будет показывать, что Евросоюз руководствуется сугубо геополитикой.

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Если Европейский союз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединению и показывать, что он руководствуется сугубо геополитикой. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Если Евросоюз - реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», - цитирует РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

Ранее глава российского дипломатического ведомства заявил, что Запад объявил гибридную войну против Российской Федерации. По словам Сергея Лаврова, трудно прогнозировать, сколько она продлится, но последствия от нее ощутят все.