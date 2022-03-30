Маневры на сверхмалой высоте: как работают боевые вертолеты Ми-28 в спецоперации на Украине

Корреспондент «Звезды» побывала на одном из полевых аэродромов ВС РФ, оборудованных в рамках спецоперации на Украине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вереница вертолетов сейчас продвигается вперед. Аэродром покидают все боевые машины. Так полк выводит из-под удара свою технику на случай угрозы. Полевые аэродромы вообще постоянно меняются в целях секретности. А основные находятся под круглосуточным прикрытием ПВО.

Рядовой полет тактической группы на вид больше напоминает высший пилотаж. Виражи и маневрирование на сверхмалой высоте. Боевой Ми-28 проходит так низко, насколько это возможно. Таким образом уменьшается риск быть обнаруженными и захваченными как цель.

На выполнение команд отводятся считанные минуты. Уже в воздухе курс корректируют диспетчеры. В это же время где-то на другом аэродроме заряжают «блок с карандашами». Так называют подвес на 20 стволов неуправляемых ракет.

Рядом - управляемые и с наведением. Такие ракеты техники для простоты называют умными. Их закрепляют по две с каждой стороны. Это основное вооружение противотанкового комплекса вертолета. Броню пробивает на ура.

Здесь же находится ремонтный цех под открытым небом, на котором «лечат» вертолеты. Боевым машинам латают корпус, ставят на место лопасти. Справляются и с более серьезными неполадками - отказом системы управления.

На один из вертолетов придется поставить больше 20 латок, чтобы привести его в форму. Снизу борт будто изрешетило. Залатать множество отверстий на корпусе, пробитых стрелковым оружием, можно на удивление быстро. По словам специалистов, ремонт на полдня и вертолет снова готов к полетам и к выполнению любых задач.