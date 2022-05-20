Ансамбль песни и пляски ЮВО выступил перед военными врачами-участниками спецоперации

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В ходе специальной военной операции на Украине концертная бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) выступила перед военнослужащими медиотряда спецназначения, находящегося в Запорожской области.

В вокальную программу вошли знаменитые отечественные композиции и всемирно известные шлягеры, а также патриотические песни собственного сочинения.

Гастрольный тур ансамбля песни и пляски ЮВО проходит в пунктах временной дислокации войск и в ближайшее время артистам предстоит дать еще несколько концертов. В том числе для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой.

Несколькими днями ранее в России стартовал крупный концертный тур «Zа ВМФ!», организованный в поддержку спецоперации по защите ДНР и ЛНР и Военно-морского флота страны. Первый концерт, собравший свыше шести тысяч зрителей, прошел в городе Севастополе.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.