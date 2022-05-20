Берлускони призвал Евросоюз убедить Киев принять требования Москвы по урегулированию
Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони призвал европейские власти убедить официальный Киев принять требования России для урегулирования возникшего кризиса.
«Необходимо как можно скорее достичь мира <...> Я считаю, что Европа должна объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для президента РФ Владимира Путина и украинцев, попытавшись убедить украинцев принять вопросы Путина», - приводит его слова агентство ANSA.
Ранее политик констатировал отсутствие в Европе и мире лидеров, которые могли бы вести с Кремлем переговоры относительно ситуации на Украине. До этого глава внешнеполитического ведомства Италии Луиджи Ди Майо передал в ООН и партнерам по Группе семи предложения по мирному урегулированию. Документ предполагает многостороннее соглашение о безопасности в Европе и прекращение огня.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию, главной целью которой является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.