Берлускони призвал Евросоюз убедить Киев принять требования Москвы по урегулированию

Политик также заявил, что в Европе и мире нет лидеров, которые могли бы вести с Кремлем переговоры относительно ситуации на Украине.

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Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони призвал европейские власти убедить официальный Киев принять требования России для урегулирования возникшего кризиса.

«Необходимо как можно скорее достичь мира <...> Я считаю, что Европа должна объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для президента РФ Владимира Путина и украинцев, попытавшись убедить украинцев принять вопросы Путина», - приводит его слова агентство ANSA.

Ранее политик констатировал отсутствие в Европе и мире лидеров, которые могли бы вести с Кремлем переговоры относительно ситуации на Украине. До этого глава внешнеполитического ведомства Италии Луиджи Ди Майо передал в ООН и партнерам по Группе семи предложения по мирному урегулированию. Документ предполагает многостороннее соглашение о безопасности в Европе и прекращение огня.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию, главной целью которой является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.