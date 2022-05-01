Лавров объяснил, почему Киеву так необходимо освободить националистов из «Азовстали»

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Истеричное стремление украинских властей вывести из окружения засевших на «Азовстали» боевиков нацбатов связано с тем, что в их рядах могут находиться иностранные наемники и, возможно, действующие офицеры армий некоторых западных стран. Такое предположение сделал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

«Ситуация с противостоянием на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и упорное, даже истеричное желание Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться выводов всех этих людей и отправки их на территорию Украины объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов», - заявил Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

Ранее, благодаря инициативе президента России Владимира Путина, с территории мариупольского предприятия удалось вызволить 80 гражданских, в том числе женщин и детей. Националисты удерживали их в качестве заложников. Всех освобожденных эвакуировали в безопасное место на территории Донецкой Народной республики, сообщили в российском оборонном ведомстве. Многим понадобилась медицинская помощь.