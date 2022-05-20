МО РФ: последняя группировка «Азова»* состояла из 531 боевика, всего сдались 2439 националистов

Всего в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

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Последняя группа нацистского формирования «Азов»*, состоящая из 531 боевика, сдалась в плен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Так называемый "командир" нацистов "Азова"* из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», - сказал он.

Всего, с 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили Андрей Неделя и Николай Баранов.



