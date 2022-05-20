Очевидцы опубликовали видео с моментом взрыва в окрестностях аэропорта Женевы

Судя по кадрам, хлопок произошел уже после того, как столб черного дыма поднялся вверх. Кроме того, слышны сирены пожарных машин.

© Видео: BenyaminHeydar6, Twitter © Фото: BenyaminHeydar6, Twitter

В сети появилось, предположительно, видео взрыва около аэропорта Женевы. Судя по кадрам, хлопок произошел уже после того, как столб черного дыма поднялся вверх. Кроме того, слышны сирены пожарных машин.

Все взлеты и посадки приостановлены. Огонь вспыхнул на месте будущего федерального центра для просителей убежища. Об этом сообщает швейцарское СМИ Radio Television Suisse со ссылкой на представителя пожарно-спасательной службы (SIS) лейтенанта Николя Мийо.

Пожарные задействовали значительные ресурсы для тушения огня. Изначально появилась информация, что возгорание случилось около взлетно-посадочной полосы.