Все взлеты и посадки приостановлены: в аэропорту Женевы произошел пожар
© Видео: alexlaguardia1, Twitter © Фото: alexlaguardia1, Twitter
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Все взлеты и посадки приостановлены: в аэропорту Женевы произошел пожар
© Видео: alexlaguardia1, Twitter © Фото: alexlaguardia1, Twitter
В ДPУГИХ CMИ
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