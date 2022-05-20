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Глава Федерации рестораторов и отельеров оценил летнее повышение цен в РФ

Виктория Ивашечкина
02:00 20.05.2022
По словам Игоря Бухарова, российские власти не регулируют цены в отельном бизнесе.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе со «Звездой» рассказал об особенностях повышения цен в летний сезон на услуги в ресторанах и отелях в стране. По его словам, ценовая политика в данном вопросе зависит от востребованности того или иного места и «покупательной способности» граждан.

«Повышение, естественно, есть. Надо понимать, какая система ценообразования в гостинице. Есть спрос - цен поднимается. Спрос падает - цена опускается. Это зависит от востребованности данного места в данный промежуток времени. И все это очень сложная история. По сути, есть сезонность и межсезонность, бессезонье, закрытие ресторанов и отелей на тот или иной срок» - рассказал Бухаров.

По словам эксперта, сейчас можно говорить о том, что повышение спроса присутствует, и «любой отельер будет говорить о том, что цены на коммунальные услуги и продукты повысились, присутствует инфляция».

«При этом покупательная способность населения падает. Я думаю, это отвлечет наших отельеров, и они тщательнее подготовятся к летнему сезону. Также нужно помнить о том, что у нас в стране государство не регулирует цены в отельном бизнесе.», - также подчеркнул Игорь Бухаров.

Ранее в Ростуризме заявили, что рост цен на отдых на российских курортах этим летом не превышает сезонных колебаний. Отмечалось, что совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) также наблюдают за отдельными фактами необоснованного повышения цен и пресекают их. В Ростуризме объяснили, если гостиница в одностороннем порядке отменяет бронирование и перепродает эту же самую услугу по завышенной цене - это прямое нарушение конкуренции.

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