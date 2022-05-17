Огненное зарево: кадры пожара в районе аэропорта Толмачево в Новосибирске
Жители Новосибирска и деревни Марусино сообщили о сильном пожаре в районе международного аэропорта Толмачево. Огненное зарево видно издалека.
«Огненное зарево от ландшафтных пожаров у аэропорта Толмачево рядом с Марусино жители Новосибирска могут наблюдать из разных уголков города», - сообщил портал АСТ-54 Black в Telegram.
Пользователи размещают в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на который виден масштаб возгорания. Судя по некоторым из них, огонь полыхает вдали от взлетно-посадочной полосы, а дым от пожара сносит ветром в противоположную сторону.
Между тем, в Новосибирской области с 16 по 25 мая установлен особый противопожарный режим. На это время в регионе действует запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, сообщает региональный главк МЧС РФ.