В стране и мире Огненное зарево: кадры пожара в районе аэропорта Толмачево в Новосибирске Ян Брацкий Накануне власти региона установили особый противопожарный период с 16 по 25 мая. © Видео: Анастасия Лопатина, ВКонтакте, АСТ-54 Black © Фото: Ли Ля, ВКонтакте, АСТ-54 Black Читайте нас на: Жители Новосибирска и деревни Марусино сообщили о сильном пожаре в районе международного аэропорта Толмачево. Огненное зарево видно издалека. «Огненное зарево от ландшафтных пожаров у аэропорта Толмачево рядом с Марусино жители Новосибирска могут наблюдать из разных уголков города», - сообщил портал АСТ-54 Black в Telegram. Пользователи размещают в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на который виден масштаб возгорания. Судя по некоторым из них, огонь полыхает вдали от взлетно-посадочной полосы, а дым от пожара сносит ветром в противоположную сторону.



Между тем, в Новосибирской области с 16 по 25 мая установлен особый противопожарный режим. На это время в регионе действует запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, сообщает региональный главк МЧС РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика