Туристы выбрали лучшие регионы России

С января по март 2022 года было совершено более двадцати четырех миллионов поездок в пределах РФ.

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Рейтинг самых популярных мест у туристов возглавила Москва за период с января по март 2022 года. Всего в столицу российскими и иностранными туристами было совершено 3,7 миллиона поездок. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата.

В топ-10 самых посещаемых также входят Краснодарский край (около 2,5 миллиона посещений), Ленинградская область (чуть больше двух миллионов поездок), Московская область (почти 1,8 миллиона путешествий) и Санкт-Петербург (полтора миллиона туров).

Помимо этого, большое количество туристических поездок было совершено во Владимирскую, Тюменскую, Свердловскую, Кемеровскую области и Республику Татарстан.

Наименее популярными локациями для путешественников стали такие направления, как Кабардино-Балкария, Марий Эл, Тува, Севастополь, Чеченская Республика, Магаданская область, Калмыкия, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Еврейская автономная область.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у россиян должна быть возможность покупать билеты на авиарейсы по доступным ценам. Он отметил, что в парке российских авиакомпаний должна вырасти доля отечественных самолетов.