В стране и мире ВОЗ экстренно обсудит с экспертами оспу обезьян Максим Крюков На встрече планируют обсудить меры по борьбе с распространением нового заболевания. © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости Читайте нас на: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение созвать чрезвычайную встречу экспертов с целью обсуждения роста заболеваемости оспой обезьян. Об этом пишет британская газета The Telegraph. К настоящему моменту случаи заражения инфекцией были зарегистрированы как минимум в восьми странах - Австралии, Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Португалии, США и Швеции. Как сообщает издание, на встрече будут обсуждаться различные меры по борьбе с распространением нового вируса, включая варианты вакцинации. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет, а риск завоза инфекции оценивается как низкий. Также сообщается, что в России создали автономную тест-систему для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика