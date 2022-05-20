«Газпром экспорт» с 21 мая прекратит поставки газа в Финляндию

На конец рабочего дня 20 мая - срок оплаты, предусмотренный контрактом, - платеж за поставки в апреле от финской Gasum не получен.

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«Газпром экспорт» прекращает поставки газа в Финляндию с 21 мая, так как не получил платеж за поставки в апреле. Об этом говорится в сообщении компании.

На конец рабочего дня 20 мая - срок оплаты, предусмотренный контрактом, - платеж за поставки в апреле от финской Gasum не получен.

«В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Gasum о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», - говорится в сообщении.

Ранее в Gasum заявили, что ожидают прекращения поставок голубого топлива из России в ночь на 21 мая. Компания отказалась оплачивать российский газ в рублях и намерена инициировать арбитражное разбирательство в отношении заключенного контракта. В «Газпром экспорт» заявили, что будут защищать свои интересы доступными средствами.

К настоящему моменту известно, что из 54 компаний, приобретающих газ у России, счет в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях открыли около половины. Их список станет известен в ближайшее время.