Лавров: опасения о планах Запада на Украину подтвердились в ходе спецоперации

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Все опасения о том, что пытался сделать из Украины Запад, нашли полное подтверждение в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Мали.

Лавров отметил, что на переговорах еще раз упомянуто о событиях на Украине последних лет, включая отказ страны выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании в Донбассе.

«Мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются», - сказал он.

Лавров подчеркнул, что все поставленные президентом задачи спецоперации - защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего в Донбассе, недопущение создания прямых угроз безопасности РФ - будут выполнены.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению. Группировки ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, уточнил он.