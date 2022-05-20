Армия Армия Армия

Военные инженеры ВВО отбили атаку «террористов» под Хабаровском

17:34 20.05.2022
Согласно легенде учений, боевики попытались проникнуть на территорию военного городка через контрольно-пропускной пункт.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В отдельной инженерной бригаде ВВО в Хабаровской области прошли учения по противодействию терроризму. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 

Согласно легенде учений, боевики попытались проникнуть на территорию военного городка через контрольно-пропускной пункт.

На место по тревоге прибыла антитеррористическая группа. Она заняла оборону и не допустила прорыва условного противника на территорию воинской части. 

Отбив условную атаку, группа перешла в наступление при поддержке бронетранспортера БТР-80. Дело завершила группа блокирования, которая вышла противнику в тыл и уничтожила условных террористов. 

Ранее в Минобороны России сообщили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 280 украинских националистов за сутки.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:34 Армия
Видео
Военные инженеры ВВО отбили атаку «террористов» под Хабаровском
17:07 В стране и мире
Видео
Лавров: опасения о планах Запада на Украину подтвердились в ходе спецоперации
16:12 В стране и мире
Видео
Слуцкий не исключил возобновления переговоров России и Украины
16:00 В стране и мире
Видео
Путин предложил Совбезу создать государственную систему защиты информации
14:33 В стране и мире
ВОЗ экстренно обсудит с экспертами оспу обезьян
Популярное
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.