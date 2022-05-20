Военные инженеры ВВО отбили атаку «террористов» под Хабаровском

Согласно легенде учений, боевики попытались проникнуть на территорию военного городка через контрольно-пропускной пункт.

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В отдельной инженерной бригаде ВВО в Хабаровской области прошли учения по противодействию терроризму. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Согласно легенде учений, боевики попытались проникнуть на территорию военного городка через контрольно-пропускной пункт.

На место по тревоге прибыла антитеррористическая группа. Она заняла оборону и не допустила прорыва условного противника на территорию воинской части.

Отбив условную атаку, группа перешла в наступление при поддержке бронетранспортера БТР-80. Дело завершила группа блокирования, которая вышла противнику в тыл и уничтожила условных террористов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 280 украинских националистов за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов