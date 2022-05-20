Слуцкий не исключил возобновления переговоров России и Украины

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме добавил, что очень часто представители украинской стороны после достижения договоренностей меняют свое решение и «откатывают назад».

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Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, один из участников переговорного процесса с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что возобновление переговоров зависит от позиции Киева. Он подчеркнул, что этот процесс - тонкая материя и, чтобы ее не нарушать, нужно какое-то время помолчать.

«Я не исключаю, что здравый смысл восторжествует и переговорный процесс возобновится. Это зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева», - сказал он.

Слуцкий добавил, что очень часто представители украинской стороны после достижения договоренностей меняют свое решение и «откатывают назад».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о полном отсутствии желания у Киева продолжать переговорный процесс с Москвой. В Кремле подчеркнули, что в настоящий момент переговорный процесс не продвигается.