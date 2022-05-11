В посольстве РФ призвали США «приструнить» Киев в контексте кибератак на Россию

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В посольстве Российской Федерации в США прокомментировали обвинения Госдепартамента о якобы причастности России к кибератакам на объекты украинской инфраструктуры. В диппредстве отметили, что Россия никогда не занималась подобного рода вещами.

«Подобные утверждения абсурдны и оторваны от реального положения дел. Наша страна никогда не занималась киберагрессией. Это противоречит принципиальной позиции России. Мы привержены использованию информационно-коммуникационных технологий исключительно на благо развития мирового сообщества», - сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале.

Также в посольстве обратили внимание, что со временем украинские хакеры перенаправят фокус своего внимания и на инфраструктуру западных государств. Российское диппредство призвало США «приструнить своих подопечных в Киеве».

«Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации. Вполне допустимо, что украинские хакеры не станут ограничиваться провокациями только против нашей страны и предпримут попытки проверить на прочность инфраструктуру западных государств. Будут проводить т.н. операции под "чужим флагом"», - добавили в российском дипломатическом представительстве.

Российские дипломаты рассказали, что «с молчаливого согласия американцев киевский режим активно создает первую в мире киберармию численностью порядка 300 тыс. "солдат"». Вместе с тем они указали на нежелание Госдепартамента признавать, что «США являются одним из главных источников глобальных киберугроз».

«Именно с американской территории проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах, в т.ч. России. Только за последние полгода наши компетентные ведомства направили порядка 500 уведомлений о вредоносной активности с юрисдикции Соединенных Штатов», - написали в посольстве.

Российские представители в США отметили, что Россия готова к «равноправному, профессиональному и неполитизированному диалогу» с американской стороной по широкому кругу актуальных вопросов информационной безопасности. Добавлено, что каналы для практического взаимодействия остаются открытыми, о чем известно американским властям.

Ранее в марте в МИД РФ заявили об армии кибернаемников, ведущей войну против России. При этом эти задачи зачастую граничат с открытым терроризмом. Атакам подвергаются госучреждения, СМИ, объекты инфраструктуры, системы жизнеобеспечения.