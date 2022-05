В стране и мире В РФ вернулись картины русских авангардистов после выставки в Южной Корее Елизавета Потейчук По словам министра, работы будут доставлены в региональные музеи после прохождения необходимых процедур. © Фото: Ministry of Culture Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что картины русских художников-авангардистов вернулись в РФ после выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции» из Южной Кореи. По словам министра, работы будут доставлены в региональные музеи после прохождения необходимых процедур. «Это предметы из собрания четырех регионов - Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея им. Сурикова и Приморской картинной галереи», - написала Любимова у себя в Telegram. Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины «Русские танцовщицы» художника Эдгара Дега на украинских. Согласно информации издания The Guardian, решение было принято после соответствующих призывов украинцев в социальных сетях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика