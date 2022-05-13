В РФ вернулись картины русских авангардистов после выставки в Южной Корее

По словам министра, работы будут доставлены в региональные музеи после прохождения необходимых процедур.

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Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что картины русских художников-авангардистов вернулись в РФ после выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции» из Южной Кореи. По словам министра, работы будут доставлены в региональные музеи после прохождения необходимых процедур.

«Это предметы из собрания четырех регионов - Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея им. Сурикова и Приморской картинной галереи», - написала Любимова у себя в Telegram.

Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины «Русские танцовщицы» художника Эдгара Дега на украинских. Согласно информации издания The Guardian, решение было принято после соответствующих призывов украинцев в социальных сетях.