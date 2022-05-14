В Китае заявили о разрушительных для доллара контрмерах РФ

По мнению китайского экономиста, наиболее эффективным стало решение Москвы вести в рублях расчеты с другими странами.

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Российские ответные меры на западные санкции могут в ближайшем будущем пошатнуть позиции американского доллара в мировой финансовой системе. Как считает китайский экономист Гао Дэшен, решение РФ использовать нацвалюту для расчета с другими странами нанесло удар по монополии США.

«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в "недружественные страны и регионы" пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе. Мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру», - заявил Дэшен изданию «Хуаньцю шибао».

Ранее издание Bloomberg признало российский рубль лучшей валютой 2022 года. Журналисты отметили, что валюте удалось выстоять, несмотря на западные санкции, введенные после начала специальной военной операции. В рейтинге издания рубль превзошел бразильский реал.