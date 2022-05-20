В составе московского клуба хавбек стал трехкратным чемпионом России, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress

Полузащитник Алан Дзагоев покидает ЦСКА. Экс-игрок сборной России договорился с московским клубом о расторжении контракта по взаимному согласию. Хавбек защищал цвета армейцев с 2008 года.

«Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба, Дзага перешел к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан - игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева», - сказал гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

Всего за столичную команду Дзагоев провел 397 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В составе красно-синих он стал трехкратным чемпионом России, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В пресс-службе ЦСКА отметили, что после заключительного матча сезона РПЛ против «Ростова» будет организована церемония чествования Алана и других футболистов, покидающих клуб.

Напомним, ранее о приостановке карьеры сообщил защитник армейцев Марио Фернандес. Такое решение 31-летний спортсмен принял в связи с накопившейся усталостью. Он улетит на родину, в Бразилию.