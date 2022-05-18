Защитник ЦСКА Марио Фернандес приостанавливает карьеру

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес приостанавливает футбольную карьеру. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Он выступает за "красно-синих" с 2012 года. Такое решение 31-летний спортсмен принял в связи с накопившейся усталостью.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа за эти чудесные 10 лет, проведенные в России. Я также хотел бы поблагодарить всех наших любимых болельщиков за их огромное уважение ко мне и ту теплоту, которую они всегда отдавали мне», - передает его слова пресс-служба ПФК ЦСКА.

Фернандес улетит на родину, в Бразилию, после матча заключительного тура текущего сезона чемпионата России, в котором ЦСКА примет «Ростов». Защитник подчеркнул: если через определенное время он поймет, что все еще чувствует в себе силы помочь «армейцам», он вернется и продолжит выступать за столичный клуб.

Напомним, в финале Кубка России по футболу сыграют московские «Спартак» и «Динамо». Матч между командами пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.