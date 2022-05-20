Песков заявил, что никто не будет получать российский газ бесплатно
РФ никому не будет поставлять газ бесплатно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у "Газпрома". Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать конечно же "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», - сказал он.
Сообщается, что финская компания Gasum после отказа оплачивать российский газ в рублях ожидает прекращения поставок голубого топлива из России в ночь с пятницы на субботу.
Накануне стало известно, что около половины покупателей российского газа открыли рублевые счета. По словам Александра Новака, в ближайшее время станет известен список покупателей, которые согласились оплачивать газ в рублях.