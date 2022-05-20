Песков заявил, что никто не будет получать российский газ бесплатно

Пресс-секретарь Кремля дал комментарий на заявление финской компании об отказе оплачивать за газ из России в рублях.

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РФ никому не будет поставлять газ бесплатно. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у "Газпрома". Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать конечно же "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», - сказал он.

Сообщается, что финская компания Gasum после отказа оплачивать российский газ в рублях ожидает прекращения поставок голубого топлива из России в ночь с пятницы на субботу.

Накануне стало известно, что около половины покупателей российского газа открыли рублевые счета. По словам Александра Новака, в ближайшее время станет известен список покупателей, которые согласились оплачивать газ в рублях.