Замглавы военного ведомства Шевцова поздравила выпускниц Пансиона МО РФ
Последний звонок прозвенел сегодня для 85 выпускниц Пансиона воспитанниц Минобороны. Каждая четвертая из них окончила учебу на отлично.
Двадцать воспитанниц претендуют на медаль «За особые успехи в учении». На протяжении всего периода обучения воспитанницы пансиона принимали участие во всероссийских и всеармейских предметных олимпиадах, международных конференциях и конкурсах. С окончанием учебы девушек поздравила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
«Сегодня наша страна находится в сложной ситуации, и со стороны Запада идет информационная, гибридная война в отношении нашей страны. Но русские - это самый сильный, самый смелый и самый добрый народ. Образ народа-победителя методично и усердно топчут наши враги своими грязными сапогами. Но мы сильнее», - сказала она.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил о наращивании масштабов боевой подготовки НАТО у границ РФ.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов