Замглавы военного ведомства Шевцова поздравила выпускниц Пансиона МО РФ

Двадцать воспитанниц претендуют на медаль «За особые успехи в учении».

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Последний звонок прозвенел сегодня для 85 выпускниц Пансиона воспитанниц Минобороны. Каждая четвертая из них окончила учебу на отлично.

Двадцать воспитанниц претендуют на медаль «За особые успехи в учении». На протяжении всего периода обучения воспитанницы пансиона принимали участие во всероссийских и всеармейских предметных олимпиадах, международных конференциях и конкурсах. С окончанием учебы девушек поздравила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

«Сегодня наша страна находится в сложной ситуации, и со стороны Запада идет информационная, гибридная война в отношении нашей страны. Но русские - это самый сильный, самый смелый и самый добрый народ. Образ народа-победителя методично и усердно топчут наши враги своими грязными сапогами. Но мы сильнее», - сказала она.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил о наращивании масштабов боевой подготовки НАТО у границ РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов