«Макдак», «Кафе у Говора» и «Русская булка»: россияне придумывают новое название для McDonald's

Интернет-пользователи оставили под постом Минпромторга в Telegram более тысячи комментариев с предложениями.

© Фото: Aleksandr Schemlyaev, RussianLook, globallookpress

Министерство промышленности и торговли РФ в своем Telegram-канале предложило россиянам самостоятельно придумать название для нового российского фастфуда, который придет на смену популярной сети быстрого питания McDonald’s.

«Мы с радостью послушаем ваши предложения! Напишите в комментариях свои версии! А самые креативные и интересные мы передадим российскому собственнику (Александру Говору. - Прим. ред.). Как знать, может быть, именно вы станете автором названия нескольких сотен ресторанов быстрого питания в России - дерзайте!» - говорится в публикации.

Интернет-пользователи оставили под постом Минпромторга более тысячи комментариев с предложениями. Среди наиболее популярных идей для названия новой сети - «Макдак», «Говдональдс», McGovar's, «Русбургер», «Кафе у Говора», «А поГОВОРить?», «Русская булка», «MакТрешка».

Шестнадцатого мая компания McDonald's объявила о решении окончательно уйти с российского рынка. Накануне, 19 мая, стало известно, что McDonald’s продаст свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору.

Бизнесмен будет управлять заведениями общепита под новым брендом. В Минпромторге РФ заявили, что название для новой сети еще не было придумано.