Эксперт рассказал, к чему может привести утечка данных клиентов Delivery Club

Ранее в Delivery Club заверили, что обнародованная информация не касается банковских данных пользователей. Также в сервисе заявили, что для того чтобы предотвратить распространение данных, принимаются все необходимые меры.

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Специалист по информационной безопасности Олег Седов в беседе со «Звездой» объяснил, чем может грозить утечка данных клиентов Delivery Club, о которой стало известно сегодня.

«Данные, которые мы доверяем этим ресурсам, потом могут попасть на рынок данных и попасть в мясорубку сценариев. У любого злоумышленника должно быть несколько сценариев, как использовать данные. Их как раз воруют, они утекают и начинают поступать в эту мясорубку, как конвейер такой», - сказал он.

По словам эксперта, пользователь не может определить, насколько его гаджет инфицирован вредоносными программами. Это значит, что гаджеты обычных людей могут использованы против их воли в каких-либо противоправных целях.

Ранее в Delivery Club заверили, что обнародованная информация не касается банковских данных пользователей. Также в сервисе заявили, что для того чтобы предотвратить распространение данных, принимаются все необходимые меры.