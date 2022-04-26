Напоить землю: военные инженеры РФ восстанавливают оросительную систему на юге Украины

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Оросительная система юга Украины - это целая сеть водоотводящих каналов. И все они питаются от главной артерии - Северо-Крымской. Но есть участки, куда вода до сих пор не дошла, и из-за перепада высот самотеком попасть не сможет.

Как раз для этого по всему руслу и сооружались затворы. Они нужны, чтобы управлять потоком воды. Если по-простому: придержать и перенаправить туда, где сухо. Регулировать уровень оказалось не так просто. Большинство затворов неисправны. Где-то видно, что их повреждали умышленно.

Степные участки Херсонской области на границе с Крымом за время осушения канала оказались попросту обезвожены. Украина пожертвовала частью своих территорий, чтобы лишить Крым воды, и затворные механизмы на всем протяжении русла от Каховского водохранилища повредила. Пока все заслонки и подъемные механизмы не починят, регулировка уровня воды будет происходить вручную.

С любыми перестановками справляется техника инженерного соединения Минобороны. Вот, кран на цепях опускает задвижки в воду. Течение ослабевает. К слову, на дамбе не хватает целого пролета. Он рухнул после диверсии, которую устроили бойцы ВСУ при отступлении.

Исток канала в Каховском водохранилище. По Херсонской области расходится целая паутина искусственных русел. Десятки гидротехнических сооружений, водоподающих и наносных станций. Но их обслуживать перестали еще в 2014, после того, как отрезали Крым от Днепровского потока.

Многие тогда лишились урожаев, вспоминают здешние фермеры. Рассчитывают, что теперь с поливом проблем больше не будет. На том берегу канала поселок Каланчак. А с этой стороны поля и огороды где местные жители выращивают свои урожай. Но теперь добираться к себе на участке им приходится в объезд, а это на 10 километров дольше. Все потому, что мост в этой части канала разрушен. Однако когда военные инженеры наладят здесь работу всех механизмов, они планируют восстановить и дорогу тоже.