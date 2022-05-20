Шойгу отметил, что отопительный сезон в Вооруженных силах прошел без аварий
Отопительный сезон в Вооруженных силах РФ прошел без сбоев и аварий. Об этом рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны РФ.
«Качественная подготовка к зиме коммунально-эксплуатационных органов позволила провести отопительный сезон без сбоев и аварий», - подытожил он.
Сергей Шойгу отметил, что этому способствовало применение наукоемких решений, оптимизация фондов и рациональное расходование имеющихся средств. Благодаря внедрению универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, Министерство обороны может получать любые сведения о поставляемых коммунальных ресурсах и состоянии объектов оборонного ведомства.
Помимо этого, Сергей Шойгу сообщил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По словам главы оборонного ведомства, в этом году планируется поставить более двух тысяч единиц современного вооружения и военной техники в подразделения ЗВО.
Материал подготовили: Максим Крюков, Николай Баранов