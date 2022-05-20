Шойгу заявил, что с начала спецоперации с Украины в РФ эвакуировано более 1 377 000 человек

Сергей Шойгу отметил, что ВС РФ делают все, чтобы не допустить гибели гражданских. Поэтому в зоне специальной военной операции постоянно работают гуманитарные коридоры.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции с территории Украины в РФ эвакуировано более 1 377 000 человек мирного населения.

«С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 377 000 человек», - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России.

Сергей Шойгу отметил, что ВС РФ делают все, чтобы не допустить гибели гражданских. Поэтому в зоне специальной военной операции постоянно работают гуманитарные коридоры.

Шойгу поблагодарил личный состав за профессионализм, мужество и героизм при выполнении поставленных руководством страны задач.

Также министр обороны РФ заявил о наращивании масштабов боевой подготовки НАТО у границ России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов