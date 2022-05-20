США уничтожили последнюю ракету с нервно-паралитическим веществом

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США уничтожили последнюю ракету M55 с боеголовкой с отравляющим веществом нервно-паралитического действия VX на экспериментальном заводе в городе Ричмонд, штат Кентукки. Об этом заявили в Пентагоне.

«Последняя ракета M55, содержащая ядовитый агент X, или нервно-паралитический агент VX, была уничтожена на экспериментальном заводе по уничтожению химических агентов Blue Grass в Ричмонде, штат Кентукки, 19 апреля 2022 года», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

Отмечается, что Минобороны США успешно уничтожили все запасы нервно-паралитического вещества VX. Страна находится на пути к соблюдению договора и международных обязательств по Конвенции о химическом оружии - необходимо уложиться в срок ликвидации запасов до 30 сентября 2023 года.

Ранее в посольстве РФ призвали США уничтожить свое химоружие. В диппредставительстве подчеркнули, что США являются единственной страной - участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не уничтожила свой арсенал отравляющих веществ.