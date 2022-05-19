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В Южной Корее заявили о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Максим Крюков
09:01 19.05.2022
В Сеуле предположили, что Северная Корея может провести испытание, несмотря на сильное распространение эпидемии COVID-19 в стране.
В Южной Корее заявили о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
© Фото: Seung Il Ryu, ZUMAPRESS, globallookpress
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Северная Корея определяет сроки проведения очередного ядерного испытания. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на данные Сеульского разведывательного агентства.

Как отметили авторы материала, КНДР может провести испытание, несмотря на то, что в стране наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. В Сеуле предположили, что КНДР может готовить провокацию во время визита в Сеул президента США Джо Байдена. Об этом также заявлял советник по национальной безопасности США Джейк Салливан со ссылкой на сведения американской разведки.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательное оружие. Он сказал, что разработки мощных ударных средств продолжаются в целях укрепления потенциала национальной обороны

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