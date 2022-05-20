Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док в Североморске

Глава ОСК уточнил, что эту операцию планировалось провести еще 14-15 мая. Но это помешали погодные условия - поднялся сильный ветер, достигавший 17 метров в секунду, и эту операцию отложили до более благоприятной погоды.

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Авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док в Североморске. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Операция по докованию "Кузнецова" завершена успешно», - заявил Рахманов РИА Новости.

Глава ОСК уточнил, что эту операцию планировалось провести еще 14-15 мая. Но это помешали погодные условия - поднялся сильный ветер, достигавший 17 метров в секунду, и эту операцию отложили до более благоприятной погоды.

Ранее Рахманов сообщал, что если не вскроются дополнительные дефекты, то в 2023 году, после необходимого ремонта, корабль будет передан флоту.

Несколько дней назад также сообщалось, что в России началось серийное производство новых, полностью отечественных, дизель-газотурбинных двигателей для фрегатов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов