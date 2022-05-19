Банкам РФ разрешили без ограничений продавать любую наличную валюту, кроме долларов и евро

Такое решение связано с наличием у кредитных организаций остатков иностранных банкнот. Данная опция станет доступна с 20 мая.

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Банкам Российской Федерации разрешили без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Такое решение связано с наличием у кредитных организаций остатков иностранных банкнот. Данная опция станет доступна с 20 мая.

«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются - до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», - отмечается в заявлении.

Регулятор подчеркнул, что ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

Напомним, Центробанк России временно не будет применять меры в отношении банков за несоблюдение размеров открытых валютных позиций (ОВП) в долларах и евро до конца текущего года.