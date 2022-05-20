Байден может стать посредником на переговорах с Турцией по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО

Турецкое издание утверждает, что страна требует, чтобы союзники по альянсу и потенциальные кандидаты прислушивались к проблемам безопасности республики.

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Президент США Джо Байден может выступить посредником в переговорах с властями Турции по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом пишет турецкая газета Milliyet, ссылаясь на источники в Североатлантическом блоке.

«Источники в НАТО, информирующие Milliyet, обратили внимание на важность встреч президента Финляндии Саули Ниинисто и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, которые вели переговоры с США относительно их членства в альянсе, с президентом Джо Байденом. Собственно говоря, также упоминается возможность попытки Байдена выступить посредником, чтобы оправдать ожидания Турции», - говорится в материале.

По мнению автора статьи, также необходимо посмотреть на результаты переговоров главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне. Также в материале высказывается мнение, что Турция требует, чтобы союзники по НАТО и потенциальные кандидаты прислушивались к проблемам безопасности республики.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил странам НАТО, что скажет «нет» членству Швеции и Финляндии. Он сказал, что Анкара будет продолжать свою политику в этом отношении решительно.