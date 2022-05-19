Второе за неделю подразделение 115-й бригады ВСУ из Северодонецка отказалось вести боевые действия

Три дня назад о невозможности продолжать службу заявило еще одно подразделение 115-й бригады.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Diego Herrera, XinHua, globallookpress

Второе за неделю подразделение 115-й бригады ВСУ, которое дислоцируется в Северодонецке, отказалось вести боевые действия. Бойцы третьего батальона записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

«Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления. Нет тяжелой техники, которая бы нас прикрывала. Ждём подкрепления уже две недели. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Абсолютно ничего. Мы не отказываемся защищать свою страну, но в таких условиях отказываемся нести службу в 115-й бригаде!», - сказали военные.

Три дня назад о невозможности продолжать службу заявило еще одно подразделение 115-й бригады. Бойцы заявили, что некомпетентность руководства ведет к потере людей и техники. И в таких условиях военные деморализованы настолько, что продолжать нести службу не могут. На прошлой неделе видеообращение выпустили бойцы 101-й бригады.

Ранее стало известно, как российские военнослужащие обнаружили оставленный без боя укрепрайон ВСУ. Быстрое наступление наших войск не позволило украинским военным занять укрепрайон и держать оборону на этом стратегическом транспортном узле.