В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Мероприятие с участием главы военного ведомства Сергея Шойгу состоится 20 мая в Москве.

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Заседание Коллегии Министерства обороны России пройдет в пятницу, 20 мая, в Москве под руководством главы ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы выполнения планов деятельности в Западном военном округе (ЗВО) в части реализации майских указов президента РФ Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Кроме этого, одним из вопросов повестки станет рассмотрение проекта программы оснащения Воздушно-космических сил и Военно-морского флота комплексами с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее сообщалось, что Министр обороны Сергей Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США. В российском военном ведомстве подчеркнули, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности. В их число вошла ситуация, сложившаяся на Украине.