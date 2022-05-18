В КНДР зарегистрировали более 230 тысяч новых случаев «лихорадки»

Более 205 тысяч пациентов выздоровели, шесть человек умерли.

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За последние сутки в Северной Кореи было выявлено почти двести тридцать три тысячи новых пациентов с повышенной температурой. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

Как уточняет агентство, более двухсот пяти тысяч пациентов выздоровели, шесть человек умерли.

По данным ЦТАК, общее число заражений с конца прошлого месяца достигло более 1,7 миллиона случаев. Из них чуть более одного миллиона корейцев выздоровели, около семисот тысяч человек проходят лечение. К настоящему моменту сообщается о шестидесяти двух погибших.

Ранее глава КНДР заявил о столкновении страны с крупнейшим потрясением с момента основания. Ким Чен Ын заявил, что серьезный вызов представляет распространившееся в стране инфекционное заболевание.