Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать наступательное оружие

Заявления лидер КНДР сделал во время фотосессии с лицами, участвовавшими в запуске ракеты “Хвасон-17”, сообщает агентство.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что разработки мощных ударных средств продолжаются в целях укрепления потенциала национальной обороны. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

«Мы продолжим добиваться цели по укреплению обороноспособности страны, разрабатывать более мощные ударные средства, чтобы оснастить ими нашу Народную армию», - цитирует издание слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР дал комментарии во время фотосессии с официальными лицами и учеными, которые так или иначе влияли на успешную реализацию испытания межконтинентальной баллистической ракеты “Хвасон-17”.

Ранее сообщалось, что Северная Корея выпустила снаряд, похожий на баллистическую ракету.