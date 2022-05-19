Военнослужащий ВС РФ рассказал, как ВСУ подготовили укрепрайон рядом с поселком под Харьковом

Многокилометровая оборонительная система рассчитана на пехотный батальон. Подготовлены капониры – огневые позиции для танков или БМП. Держать оборону здесь можно было несколько месяцев подряд.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Харьковской области российские военные обнаружили целую сеть украинских бункеров. В одном из освобожденных поселков военнослужащие РФ обнаружили хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ.

Траншеи, убежища и огневые точки располагалась на одной из важных высот, и, по словам местных жителей, строить бомбоубежища там начали около восемь лет назад.

Многокилометровая оборонительная система рассчитана на пехотный батальон. Подготовлены капониры – огневые позиции для танков или БМП. Держать оборону здесь можно было несколько месяцев подряд.

«Эти укрепления подготовлены очень хорошо. Довольно-таки давно, потому что доски начали уже гнить, и все уже начало зарастать. Протяженность около 10 километров всех ходов, перекрытий, траншей. Очень много убежищ бетонированных, подготовленных для круглогодичного несения службы. Все с печками и утеплены», - рассказал военнослужащий ВС РФ Роман.

При этом, российские военные отмечают одну особенность, которая заметна почти во всех действиях украинских формирований - с точки зрения тактики, строить укрепления было более выгодно на соседней высоте, но ВСУ укрепились рядом с жилыми домами.

Все траншеи сделаны так, чтобы бойцы смогли отступить в поселок и использовать население как живой щит. И только быстрое наступление российских войск не позволило им занять укрепрайон и держать оборону на стратегическом транспортном узле.