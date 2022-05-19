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Американская традиция: Буш-младший сделал оговорку о «неоправданном и жестоком вторжении в Ирак»

Максим Крюков
07:23 19.05.2022
Экс-президент США оправдался тем, что ему уже 75 лет.
Американская традиция: Буш-младший сделал оговорку о «неоправданном и жестоком вторжении в Ирак»
© Фото: Olivier Douliery, CNP, AdMedia, globallookpress
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Бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе своего выступления в штате Техас, говоря о военной операции на Украине, сделал оговорку и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. Об этом сообщает газета The Dallas Morning News.

«Как следствие (ситуации в России) - отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину», - сказал он.

Затем Буш-младший добавил: «В Ирак тоже», что вызвало насмешки со стороны публики. Экс-лидер Соединенных Штатов попытался оправдаться, сославшись на то, что ему уже 75 лет.

Ранее во время выступления в очередной раз оговорился президент США Джозеф Байден. На этот раз американский лидер во время речи на саммите США - АСЕАН назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.

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