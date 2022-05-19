Американская традиция: Буш-младший сделал оговорку о «неоправданном и жестоком вторжении в Ирак»
Бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе своего выступления в штате Техас, говоря о военной операции на Украине, сделал оговорку и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. Об этом сообщает газета The Dallas Morning News.
«Как следствие (ситуации в России) - отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину», - сказал он.
Затем Буш-младший добавил: «В Ирак тоже», что вызвало насмешки со стороны публики. Экс-лидер Соединенных Штатов попытался оправдаться, сославшись на то, что ему уже 75 лет.
Ранее во время выступления в очередной раз оговорился президент США Джозеф Байден. На этот раз американский лидер во время речи на саммите США - АСЕАН назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.