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Лучших разведчиков наградили на закрытии конкурса «Отличники войсковой разведки» в Новосибирске

Анна Берестовая
05:00 05.09.2021
Разведчикам из России, ставшими победителями на соревнованиях, вручили кубок Армейских игр.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Торжественная церемония закрытия Международного конкурса «Отличники войсковой разведки - 2021» состоялась на плацу Новосибирского высшего военного командного училища. В ходе нее были награждены победители и призеры международных армейских игр.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации и вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, участники команд Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Индия, Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна и Королевства Эсватини.

«Я хочу поблагодарить всех вас за праздник профессионализма, который на протяжении двух недель проходил на сибирской земле. Дни соревнований сплотили вас, помогли найти новых друзей и укрепили дух международного единства. Это и есть самая главная цель нашего конкурса. Демонстрируя прекрасную подготовку, организованность и сплоченность своих команд, вы составляли друг другу достойную конкуренцию, одновременно с тем представляли собой единый фронт, способный противостоять любым проявлениям военной агрессии. Поздравляю с завершением конкурса. Мира вам и благополучия! Пусть удача разведчика всегда остается с вами!» - заявил во время выступления начальник разведки - замначальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

Разведчикам из России, ставшими победителями на соревнованиях, вручили кубок Армейских игр. Кроме того, ценные подарки вручили капитанам команд и победителям в индивидуальных зачетах, таких как «Лучший капитан команды», «Лучший командир разведывательной группы», «Лучший механик-водитель», «Лучший разведчик-радиотелефонист», «Лучший разведчик-снайпер», «Лучший разведчик-гранатометчик», «Лучший стрелок», «Лучший разведчик». Российские военнослужащие получили награды в четырех индивидуальных номинациях.

Серебряные медали завоевали разведчики из Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан, бронзовые - разведчики из Республики Беларусь.

В Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», который проходил на полигоне Кольцово в Новосибирской области с 22 августа по 4 сентября, принимали участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных. Ими стали команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини: в их составе было по одному человеку.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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