Пять человек пострадали при массовой стрельбе возле университета в Филадельфии

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В результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в американской Филадельфии пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал CBS Philly, ссылаясь на заявление полиции.

Также сообщается о трех пострадавших, которые находятся в критическом состоянии. По данным телеканала, 28-летний мужчина получил 14 огнестрельных ранений, 20-летняя женщина - семь. 50-летнему мужчине выстрелили в грудь. Состояние других пострадавших оценивается как стабильное.

О том, сколько было произведено выстрелов, не сообщается, однако, по словам полиции, «повсюду лежат гильзы».

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало, штат Нью-Йорк, погибли десять человек, еще трое ранены. По версии следователей, мотивом для агрессии 18-летнего стрелка стала расовая ненависть. Такой вывод сделан на основе того, что большинство жертв были темнокожими. Сообщается, что стрелок был задержан сотрудниками правоохранительных органов, ему грозит пожизненное заключение.