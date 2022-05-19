Посол РФ в США: продовольственную безопасность долгие годы подрывали действия Запада
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что неграмотные макроэкономические шаги Запада долгие годы подрывали продовольственную безопасность в мире. По его мнению, данные проблемы возникли еще задолго до спецоперации на Украине.
«Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19», - заявил Антонов, сказано в сообщении посольства в Telegram.
По его словам, ситуация обострилась из-за волны «односторонних и нелегитимных антироссийских санкций», которые нарушили цепочки поставок.
Ранее Анатолий Антонов Антонов опроверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе. Посол назвал это частью проводимой Соединенными Штатами информационный войны против России.