Посол Антонов опроверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал поступивший к нему вопрос относительно обвинений России в создании мирового продовольственного кризиса. С данным обвинением в адрес российской стороны выступил первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Анатолий Антонов назвал это частью проводимой Соединенными Штатами информационный войны против России.

«Расцениваем комментарии У. Шерман как часть информационной войны США против России. Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооруженные Силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», - сообщило посольство России в Telegram-канале.

Посол добавил, что российские военнослужащие «применяют оружие исключительно против военных объектов Вооруженных сил Украины». Он также сообщил, что Россией доставляется и оказывается гуманитарная помощь населению Украины. На данный момент уже передано более 6 тысяч тонн соответствующих грузов: продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.

Антонов отметил, что эта поддержка и далее будет предоставляться «освобожденным от бандитов и нацистов районам Украины». Особое внимание он обратил на Херсонскую область, где усилиями военнослужащих России проведено разминирование посевных площадей.

«Ситуация обстоит с точностью да наоборот. На территориях Украины, находящихся под контролем российских военнослужащих, царят мир и спокойствие. Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной», - подытожил российский посол в США.

Немногим ранее в Пентагоне подтвердили, что видят в России «острую угрозу» для США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.