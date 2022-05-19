Армия Армия Армия

Лучшие из лучших: курсанты ДВОКУ завершили подготовку к конкурсу АрМИ-2022 «Суворовский натиск»

05:50 19.05.2022
В этом году в команду были отобраны экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) завершили подготовку к всероссийскому этапу Армейских международных игр-2022. В этом году в команду ДВОКовцев были отобраны экипажи боевых машин пехоты сразу двух типов: БМП-2 и БМП-3, которые примут участие в конкурсе «Суворовский натиск».

Курсанты, вошедшие в состав команды, самые меткие в стрельбе из 100 и 30-миллиметровых орудий. К соревнованиям подготовили сразу несколько экипажей. Но лишь небольшая часть из них выступила на всеармейском конкурсе прошлого года и одержала победу. В этом году состав команд почти полностью обновился.

Напомним, на учебно-тренировочном комплексе «Белогорьевский» под Благовещенском стартует всероссийский этап АрМИ-2022 «Суворовский натиск». Руководящий и преподавательский состав ДВОКУ подготовили курсантов к любым сценариям состязаний, так как обстановка и порядок преодоления препятствий может отличается от привычной трассы.

В апреле российские военнослужащие одержали победу в конкурсе горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш - 2022». Это золото для сборной РФ уже третье за всю историю АрМИ. Второе место заняла китайская сборная, третье - команда Узбекистана. В международных состязаниях приняли участие восемь команд.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:45 В стране и мире
Матвиенко рассказала, когда могут возобновиться отношения России и стран коллективного Запада
04:28 В стране и мире
В Хьюстоне смогли восстановить работу генконсульства России
01:20 В стране и мире
Власти непризнанного Косова анонсировали планы по вступлению в НАТО
00:34 В стране и мире
В ООН призвали вернуть российские продукты на мировые рынки
22:20 Армия
МО РФ: отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 1 537,3 гектаров в ДНР и ЛНР
Популярное
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.