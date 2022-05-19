Лучшие из лучших: курсанты ДВОКУ завершили подготовку к конкурсу АрМИ-2022 «Суворовский натиск»

В этом году в команду были отобраны экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) завершили подготовку к всероссийскому этапу Армейских международных игр-2022. В этом году в команду ДВОКовцев были отобраны экипажи боевых машин пехоты сразу двух типов: БМП-2 и БМП-3, которые примут участие в конкурсе «Суворовский натиск».

Курсанты, вошедшие в состав команды, самые меткие в стрельбе из 100 и 30-миллиметровых орудий. К соревнованиям подготовили сразу несколько экипажей. Но лишь небольшая часть из них выступила на всеармейском конкурсе прошлого года и одержала победу. В этом году состав команд почти полностью обновился.

Напомним, на учебно-тренировочном комплексе «Белогорьевский» под Благовещенском стартует всероссийский этап АрМИ-2022 «Суворовский натиск». Руководящий и преподавательский состав ДВОКУ подготовили курсантов к любым сценариям состязаний, так как обстановка и порядок преодоления препятствий может отличается от привычной трассы.

В апреле российские военнослужащие одержали победу в конкурсе горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш - 2022». Это золото для сборной РФ уже третье за всю историю АрМИ. Второе место заняла китайская сборная, третье - команда Узбекистана. В международных состязаниях приняли участие восемь команд.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.